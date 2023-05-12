«Ее можно было спасти»: сибиряк отсудил у врачей полмиллиона рублей за смерть жены в больнице

Женщина поступила в больницу с панкреатитом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Последней с женой в палате разговаривала племянница. Маша успокаивала ее: «Я сильная женщина, со мной все будет хорошо». Она и вправду была сильной…» - прошло почти четыре года, как иркутянин Геннадий Налунин привыкает жить один. Его супруга Мария Николаевна умерла зимой 2019 года. За 34 года совместной жизни пара так и не обзавелась детьми.

«Все время забирала работа», - вздыхает сибиряк.

По его словам, в свои 64 года женщина успевала трудиться в одном из вузов области и ухаживать за дачным участком. Вернувшись домой вечером 23 января 2019 года, женщина пожаловалась на острую боль в животе. Несколько лет ее мучал панкреатит, и в этот раз болезнь напомнила о себе очередным приступом. Медики скорой помощи госпитализировали пенсионерку в больницу, где подтвердили диагноз. Врачи настояли – необходима операция.

- Жена согласилась. Сначала ее лечили с помощью таблеток, после чего начали готовить к оперативному вмешательству. За день до этого она сдала все анализы, и они были хорошими, - говорит в беседе с корреспондентом КП-Иркутск Геннадий Пимонович. – Чувствовала себя Мария тоже отлично. Рассказывала, что к ней вернулся аппетит, и она хочет поскорее вернуться на работу.

Утром 30 января состоялась операция.

- В тот день я два часа я ждала в коридоре, пока сестра придет в себя, после чего проводила ее в здание, где располагался стационар, - рассказала 61-летняя Татьяна Сурина. - Она шла сама и была в полном порядке. Даже попросила по пути зайти с ней в ларек за мороженым.

Но уже к вечеру в больничной палате пациентке стало хуже. Переживаниями она по телефону поделилась с мужем, но тот поспешил успокоить, мол, недомогания – это последствия наркоза. Только на следующее утро, когда Мария Николаевна перестала отвечать на звонки, родственники узнали, что женщину в тяжелом состоянии экстренно увезли в реанимацию. Об этом сообщила ее соседка по палате.

- Она рассказала, что супруге было плохо всю ночь, но по какой-то причине ни медсестры, ни дежурный врач ничего не предприняли.

Спустя сутки, 1 февраля, сердце Марии Николаевны перестало биться. Как рассказал пенсионер, врачи предупреждали о возможных послеоперационных осложнениях. В дальнейшем экспертиза показала, к летальному исходу привели: образование камней в желчном пузыре, хронический холецистит (длительное воспаление в области стенок и шейки желчного пузыря, нарушающее нормальное пищеварение – прим. ред.) и холедохолитиаз (камни в желчных протоках – прим. ред.). Все это усугубляли почечная недостаточность и механическая желтуха или желтушный синдром, вызванный непроходимостью желчевыводящих протоков.

- Для лечения панкреатита были необходимы специальные препараты. Нам выписали два лекарства, но их на аптечном складе больницы не было, из-за чего жене их просто не выдавали. Конечно, процент вероятности, что они сохранили бы супруге жизнь, низок, но это хоть какой-то шанс! Мне не дает покоя мысль, что ее можно было спасти, - признается Геннадий Пимонович.

После похорон разбитый горем супруг обратился к юристу, чтобы доказать: неполноценное лечение усугубило течение болезни пожилой пациентки и привело к ее смерти. В отношении врачей было заведено уголовное дело, однако спустя год следствие прекратили из-за отсутствия состава преступления. Тогда оставшийся вдовцом иркутянин пошел в Октябрьский районный суд и потребовал лечебное учреждение выплатить ему компенсацию морального вреда. Но и здесь мужчину ждал отказ.

- Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы причинно-следственная связь между действиями персонала и наступившей смертью женщины не установлена, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Однако прокурор, защищавший интересы Геннадия Налунина, с таким решением не согласился и внес апелляционное представление. Лишь в апреле 2023 года служители Фемиды встали на сторону истца. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда пересмотрела материалы дела и пришла к выводу, что больница несет ответственность за смерть Марии Николаевны и обязана выплатить ее супругу полмиллиона рублей за утрату, которую ему пришлось пережить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Говорим ребенку, что папа ушел на небо»: в Иркутске осудили росгвардейца, выстрелившего в посетителя ночного клуба. (подробности)

Всегда носил икону с собой, но в этот раз оставил в лагере: боец СВО погиб в день рождения жены, спасая сослуживцев. (подробности)

«Ты навсегда в наших сердцах»: друзья 14-летней школьницы, погибшей с мамой в ДТП, собирают деньги на похороны. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08