Капремонт бассейна «Солнечный» в Братске завершат в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Завершить капитальный ремонт бассейна «Солнечный» в Братске планируют в 2023 году. Приводят спортобъект в порядок в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- В здании бассейна уже вставлены новые оконные блоки, ведется отделка помещений, укладывается плитка, монтируется вентиляция и отопление, - говорят специалисты. – Уже сделана замена потолка и многое другое.

Также в 2023 году начнется двухгодичный ремонт стадиона «Водник» в Усть-Куте. Сейчас ведутся работы по заключению контракта на проведение капительного ремонта спортивного объекта. Там нужно постелить искусственное футбольнео покрытие, сделать волейбольные и баскетбольные площадки, установить все для ГТО и, конечно, новое освещение и ограждение.

Напомним, накануне в Приангарье экстренную посадку из-за погодных условий совершил вертолет Ми-8 с тремя пациентами на борту - подробности.

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