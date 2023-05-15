В выходные в Иркутске продолжались ремонтные работы на дорожных объектах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни на дорожных объектах в Иркутске продолжались ремонты. Для проведения демонтажных работ подрядные организации привлекали технику. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Подрядчики идут в хорошем темпе. Несмотря на сложные погодные условия, сейчас, в середине мая, на большинстве объектов уже идут подготовительные работы: демонтаж покрытий, устройство оснований, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Так, например, разбор тротуаров проводится в переулке Пионерский, на Марии Ульяновой, Зверева, Трилиссера, Братской, Мухиной. На Академической начали снос аварийных деревьев.

На улицах Братской, Фаворского, Трилиссера, Зверева подготавливают основание под устройство тротуаров.

Ранее сообщалось, что 40 тысяч рублей выплатят двум детям, которые пострадали от бездомных собак в Братске.