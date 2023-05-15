В Братске Иркутской области в 2023 году обследуют санную трассу Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Братске в этом году планируется провести работы по улучшению функционирования санной трассы за счет средств областного бюджета.

-В 2023 году в планах установить ограждение санной трассы, по периметру должна появиться система видеонаблюдения. Что касается ограждения, то контракт уже заключен, подрядчик в скором времени приступит к работам, - стало известно КП-Иркутск.

В июне также займутся обследованием желоба санной трассы. Договор на выполнение работ также заключен.

Ранее сообщалось, что в выходные дни на дорожных объектах в Иркутске продолжались ремонты. Для проведения демонтажных работ подрядные организации привлекали технику. Подробнее о том, какие работы и где именно ведутся, вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.