С 20 мая 2023 года будет запущен второй паром на Ольхон. Фото: Игорь Кобзев

Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов проверил работу паромной переправы «МРС - остров Ольхон». На данный момент здесь функционирует один паром "Дорожник".

- Он перевозит до 10 автомобилей за рейс и около 150 - за сутки. Основной трафик сейчас связан с подготовкой острова к туристическому сезону. Это завоз строительных материалов и различного оборудования, - стало известно КП-Иркутск.

На данный момент еще два парома находятся на техническом обслуживании. Известно, что один из них начнет работать уже с 20 мая. А все три парома начнут выполнять рейсы с 1 июня.

Также сообщается, что в планах заключить контракт на устройство электронной очереди. Сейчас разрабатывается техническое задание.

Ранее сообщалось, что в Братске в этом году планируется провести работы по улучшению функционирования санной трассы за счет средств областного бюджета.