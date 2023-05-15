В Иркутске задержали мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОВД Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские задержали мужчину с удостоверением сотрудника ОВД, имеющего признаки подделки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Так, на одной из центральных улиц областного центра экипаж патрульно-постовой службы заметил мужчину. Он был похож по приметам на мужчину, которого разыскивали, - говорят в ведомстве.

Выяснилось, что к преступлению отношения не имеет, однако при досмотре у иркутянина нашли удостоверение полицейского, содержащего признаки подделки. Выяснилось, что мужчина приобрел документ через соцсети, а потом демонстрировал в общественных местах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов проверил работу паромной переправы «МРС - остров Ольхон».