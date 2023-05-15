В 2023 году в Иркутске установят 420 новых камер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Иркутске установят 420 новых камер. В частности, их установят на железнодорожном вокзале, в 130-м квартале, а также в парках и скверах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Благодаря видеонаблюдению удается значительно снизить число правонарушений. Систему планируем расширять, приобретать современную, более функциональную аппаратуру, - говорят городские власти.

Центр, который открыли в 2022 году, является подразделением МКУ «Безопасный город». В настоящее время к нему подключены 493 обзорные камеры, размещенные во всех округах.

Есть на базе учреждения и штабной пункт. Он позволит организовать наблюдение за необходимыми участками в городе и за его пределами в оперативном формате.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали мужчину с удостоверением сотрудника ОВД, имеющего признаки подделки.