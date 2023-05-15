В Иркутской области могут повысить штрафы а за нарушение закона «О тишине» Фото: Даниил ОПАРИН

Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении рассмотрел законопроект о повышении максимальной суммы штрафа за нарушение закона «О тишине» в два раза. Об этом сообщает ИА "Альтаир".

-Теперь предлагается установить штрафы в пределах от 500 до 2500 рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц – от 20 до 25 тысяч рублей, - говорит издание.

Помимо этого, во втором чтении был рассмотрен законопроект, который предполагает введение административной ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним. Так, для граждан штрафы составят в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

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