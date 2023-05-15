Психологи центров занятости Иркутской области посетили семинар по работе с семьями бойцов СВО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На базе Центра поддержки семей участников Специальной военной операции состоялся семинар для психологов учреждений образования, здравоохранения, центров занятости, социального обслуживания.

-На этом семинаре проговорили о работе по сопровождению семей участников специальной военной операции, - стало известно КП-Иркутск.

Уточняется, что региональная служба занятости предоставляет весь спектр государственных услуг.

Обратившимся помогают с подбором работы, прохождением обучения, получением дополнительного профессионального образования.

Ранее сообщалось, что комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении рассмотрел законопроект о повышении максимальной суммы штрафа за нарушение закона «О тишине» в два раза. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.