В Иркутской области наградили 15 почетных семей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье подвели итоги конкурса «Почетная семья Иркутской области». Победителей выбирали в трех номинациях – Молодая семья, Многодетная семья, Приемная семья. В каждой номинации выбрали по пять семей-победителей. Было по три призовых места и два поощрительных. Всего 15. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

- Конкурс «Почетная семья Иркутской области» проводится с 1998 года, - уточнили в минсоцразвитии региона. - Победители получают денежные премии от 50 до 400 тысяч рублей. Общий фонд премий конкурса составляет 2,9 миллиона рублей.

Также известно, что победители будут представлять нашу область на всероссийском конкурсе «Семья года».

Напомним, в Брастке накануне было принято решение выплатить 40 тысяч рублей двум детям, которые пострадали от нападения бездомных собак.

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