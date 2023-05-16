Чемпионат России по керлингу среди смешанных команд начнется 18 мая в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске с 18 по 22 мая будут проходить игры в рамках чемпионата России по керлингу среди смешанных команд. Торжественное открытие чемпионата страны намечено в ближайший четверг в 15.10. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Иркутской области.

- Чемпионат будет проходить в ледовом дворце «Байкал», - уточнили в ведомстве. - Игры будут начинаться в соревновательные дни в 09.00. Финал и матч за третье место запланированы на 22 мая, начало в 13.40. Награждение проведем в этот же день с в 16.30.

Известно, что от Приангарья за победу будут бороться две команды. Организаторы приглашают прийти и поболеть за спортсменов. Вход для всех желающих попасть на турнир всероссийского масштаба свободный.

Напомним, что в Иркутской области с 20 мая на паромной переправе на остров Ольхон будет запущен второй паром - подробности.

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