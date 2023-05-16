Стало известно о продлении отопительного сезона в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приангарья решили продлить отопительный сезон. Из-за низких температур и плохой погоды в этом году он завершится не 15 мая, как планировалось ранее, а 22-го. Об этом горожан оповещают в администрации Иркутска.

– Вчера в некоторых районах Иркутска в плановом порядке начали отключать теплоснабжение. Однако в последние несколько суток средняя температура снизилась, впереди также неблагоприятный прогноз. Будем следить за изменением температурного режима, - отметил вице-мэр города Дмитрий Ружников. - Все ограниченное теплоснабжение будет восстановлено.

Жильцы многоквартирных домов сами могут выбрать дату окончания отопительного сезона. Информацию об этом можно уточнить в управляющей компании.

Напомним, в Иркутске синоптики зарегистрировали самое холодное 16 мая за последние 15 лет. Днем в городе ожидается до +14…+16 градусов. Дует западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Осадков не ожидается.