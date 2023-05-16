Новый арт-объект появился на острове Юность в Иркутске. Фото: архив компании

“Иркутская экоистория” появилась на острове Юность. Это новый арт-объект, который установили благотворительный фонд «Подари планете жизнь» и сеть супермаркетов «Слата». Он представляет собой образ знаменитого деревянного окна, ведь Иркутск славится деревянным зодчеством. Вот только в качестве материала выбран пластик. Да не простой - на изготовление наличника ушло 25 килограмм переработанных пластиковых крышечек!

- Пластик собрали благодаря постоянной акции “МусоруКрышка”, которая проходит в супермаркетах с 2019 года, - рассказала руководитель отдела по массовым коммуникациям ТС «Слата» Яна Абалымова. - Сам объект разработал и создал архитектор АНО «Клуб молодых архитекторов» Роман Малинович, а благодаря поддержке комитета городской среды мы его установили в таком прекрасном месте.

Вид из “окна” и в самом деле открывается чудесный. Кроме того, на нем есть QR-код: если его открыть с телефона, можно прослушать или прочитать небольшую экскурсию.

- Каждому иркутянину приятно и порою уже обычно видеть деревянный дом в центре города, но совершенно непривычно пока разделять отходы, сдавать их на переработку, - считает руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. - Новая экологическая культура лишь начала входить в нашу жизнь. Именно поэтому для создания новой фотозоны на любимом острове Юность мы выбрали знакомый образ деревянного наличника.

Для тех жителей Иркутска, кто вдохновится экологической инициативой, “Слата” постоянно проводит несколько подходящих акций. В супермаркетах сети всегда можно найти боксы для сбора пластиковых крышечек и батареек. Кроме того, можно сдать ненужную одежду во «Вторник бокс» и сдать пластиковые бутылки в специальные фандоматы, расположенные на Ржанова 164 и в «Новой даче».