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НовостиОбщество16 мая 2023 10:42

На строительство пожарной части в Грановщине Иркутского района направят почти 60 миллионов

Завершить строительство планируют в сентябре 2023 года
Елена СИНИЦА
На строительство пожарной части в Грановщине Иркутского района направят почти 60 миллионов

На строительство пожарной части в Грановщине Иркутского района направят почти 60 миллионов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительство пожарной части ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» в деревне Грановщине Иркутского района из областного бюджета направлено 58,8 миллиона рублей. - Завершить строительство планируют в сентябре 2023 года, - стало известно КП-Иркутск.

В этой пожарной части будут работать 45 огнеборцов. В зону их ответственности будут входить деревня Грановщина, село Урик, деревни Лыловщина, Московщина, Ширяева, Куда, Столбова. В совокупности здесь проживает около 17 тысяч человек.

Новое здание по площади превысит тысячу "квадратов". Здесь разместится четыре пожарных автомобиля.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета Красноярск-Иркутск пытались ослепить лазером. Сейчас транспортные полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.