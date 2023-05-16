С 17 мая 2023 года начнет курсировать автобус по маршруту «Тайшет - Байроновские дачи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 17 мая начнет работать автобус по маршруту N°106 «Тайшет - Байроновские дачи». Об этом сообщает издание Тайшет24.

-Так, автобусы будут курсировать по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление запланировано от остановки «ЗРДСМ» в 9:15 и 19:00, - говорят в администрации Тайшета, передает издание.

Понедельник - выходной, уточнили в местной администрации.

Ранее стало известно, что был запущен автобус до Тайшетских дач. С 16 мая автобус курсирует четыре раза в день - 08:15, 11:30, 17:30,20:00. Выходной - понедельник.

Ранее сообщалось, что в этом году будет продолжена комплексная реконструкция дорожного покрытия на плотине Иркутской ГЭС. Предполагается, что работы стартуют уже со следующей недели. Подробнее об этом вы можете прочесть по ссылке в нашем материале.