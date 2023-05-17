Почти 400 несанкционированных свалок ликвидировали в Иркутске с начала апреля

Дворы и прилегающие к многоквартирным домам площадки очищают управляющие организации. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В начале апреля текущего года в Иркутске приступили к устранению несанкционированных свалок. За месяц с небольшим в областном центре ликвидировали почти 400 свалок. Стоит отметить, что уборка проходила на территориях частных секторов, дачных и садоводческих кооперативов. Об этом КП-Иркутск сообщили в мэрии города.

- В весенний период на территориях частного сектора, СНТ, ДНТ существенно увеличиваются объемы выбрасываемых веток, травы и другого мусора, - говорят городские власти. - В соответствии с действующим законодательством собственники земельных участков обязаны не допускать захламления контейнерных площадок, предназначенных для ТКО и крупногабаритного мусора, такими отходами.

Стоит отметить, что дворы и прилегающие к многоквартирным домам площадки очищают управляющие организации. Уборка проходит по заранее составленному графику или по обращениям проживающих. В их обязанности входит уборка прошлогодней листвы, а также очистка лестниц и тротуаров.