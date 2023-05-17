17 мая в прямом эфире расскажут о завершении отопительного сезона в Иркутской области

Отопительный сезон в Иркутске продлили до 22 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно Правительство Иркутской области в своих социальных сетях сообщило, что 17 мая в 12:00 состоится онлайн-встреча министра жилищной политики Иркутской области с жителями. Прямой эфир будет посвящен завершению отопительного сезона. Посетить его смогут все желающие. Кстати, подключиться к эфиру можно в социальных сетях правительства региона в «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- В 12:00 в прямом эфире заместитель министра жилищной политики и энергетики Евгений Ветров расскажет о завершении отопительного сезона, - сообщают власти области.

Стоит отметить, что можно будет задать волнующие вас вопросы, касаемо темы прямого эфира. Их можно опубликовать в комментариях под публикацией.

Напомним, что отопительный сезон в Иркутске продлили до 22 мая. Изначально планировалось, что отопление отключат с 15 мая. Такое поручение дал мэр города Руслан Болотов.