Машиниста электровоза осудили за ущерб депо на 11 млн руб в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Лена осудили за нарушение правил безопасности. Как стало известно транспортным следователям, 14 марта прошлого года мужчина, не получив указаний от руководителя маневров, привел локомотив в движение, из-за чего вагон-дефектоскоп столкнулся с группой грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщают в пресс-службе Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

- В результате преступных действий обвиняемого был причинен крупный ущерб в сумме более 11 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Сибиряк признал вину в полном объеме. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники Братского ЛО МВД России на транспорте. Машинист получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Напомним, экипаж самолета Красноярск-Иркутск пытались ослепить лазером при посадке. Руководитель полетом аэропорта сообщил, что это произошло в районе объездной дороги микрорайона Ново-Ленино.