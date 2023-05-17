В 19 школах Иркутской области стартовали работы по капитальному ремонту Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье в 19 школах стартовал ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина. Все они однолетнего цикла. В еще семи образовательных учреждениях работы начнутся после завершения учебного года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего в этом году 37 школ обновят свою инфраструктуру, - отмечают в минобре региона.

Так, в Малышевской средней школе Усть-Удинского района работы планируют завершить к сентябрю текущего года. На модернизацию ушло 53,8 млн рублей.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о том, почему квартира в столице Приангарья стоит, как два загородных дома. Риелтор отметил, что несмотря на растущие на недвижимость цены, желающих приобретать жилые квадратные метры меньше не становится.