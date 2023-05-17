Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Иркутской области 20 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долгожданное культурное событие пройдет в Иркутской области 20 мая. В этом году тема акции «Ночь музеев» - «История и истории». Гостям музеев предлагают экскурсии, концерты, театрализованные представления, квесты и мастер-классы. Многие мероприятия школьники и студенты смогут посетить бесплатно - по «Пушкинской карте». Об этом сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

Так, только в отделах Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва запланировано более 40 мероприятий. В Галерее сибирского искусства состоится перфоманс от иркутского художника Анатолия Дмитракова «Музыкально-графический экспромт», спектакль «Беда от нежного сердца», музыкальный баттл от иркутских джазменов. И это далеко не вся афиша квизов, викторин и мастер-классов на 20 мая.

«Комсомолка» расскажет, куда пойти и чего точно не стоит пропустить в Ночь музеев в Иркутске.