Ночь музеев - долгожданное культурное событие для жителей города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночь музеев - долгожданное культурное событие для жителей города. Ведь мероприятие любят, ценят и ждут не только за возможность посетить музеи в непривычное время, но и поучаствовать в мастер-классах, концертах, квизах. Кстати, в этом году акция пройдет 20 мая под девизом «История и истории». КП-Иркутск расскажет, куда пойти и чего точно не стоит пропустить в Ночь музеев в Иркутске 2023.

Куда сходить на ночь музеев в Иркутске

Иркутский областной художественный музей им. Сукачева

Подготовка к ночи музеев идет полным ходом в художественном музее на Ленина, 5. Ведь уже 20 мая с 17:00 до 20:00 там проведут огромное количество интересных мастер-классов и не только! Захочется побывать сразу на всех мероприятиях. Так, в 17:00 волонтеры предложат посетителям создать цветы из бумаги, нарисовать растения и раскрасить картины. После этого под присмотром наставника можно будет создать портрет посетителя. А в 19:00 художник Татьяна Анисимова даст мастер-класс «Акварельный натюрморт». Параллельно в 19:00 пройдет следующий урок по созданию миниатюрной японской статуэтки – нэцкэ. С 17.00 по 18:00 пройдет создание ледяной скульптуры. Артель «Ледопластика» (Евгений Тимкович, Александр Якимов и Андрей Крутенко).

Также сотрудники музея включили в план мероприятий интеллектуальные игры. Так, все желающие смогут принять участие в настольной игре «Иркология», которая пройдет с 17:00 до 19:00. А уже в 20:00 состоится квиз «Живописцы, окуните ваши кисти…». Не стоит пропускать и квест по музейной экспозиции в 18:00 до 21:00. А любители кинотеатров могут спокойно отдохнуть за просмотром фильмов музейной киностудии в 17:00 до 21:00. Фишкой события станет перфоманс «От первого лица» «Кто украл картину?», который проведут волонтеры музея в 18:30.

Составляя программу на Ночь музеев в Иркутске 2023, позаботились и о любителях экскурсий. 20 мая можно будет посетить около пяти подобных мероприятий. В 17:30 проведут экскурсию под названием «Бытовой жанр». Посетителям расскажут о произведениях музея. В 18:30 расскажут об истории появления «Нэцкэ. В 19:00 состоится экскурсия «Первая в каскаде». Мероприятие посвящено одной картине. В 19:30 — «Судьба драгоценностей Марии Федоровны». Лекция от Раисы Лобацкой. И в 20:30 — рассказ о картине «Швейцарский пейзаж».

Ну и куда без музыкальной и танцевальной программ. В 17:30 все желающие смогут почувствовать в мероприятие «На балу у Лариных», где выступят вокалисты театральной студии «Стрекоза» Иркутского областного музыкального театра им. Загурского. Также можно посетить танцевальную программу от студии старинного танца «Château chouette» в 18.00. А любители скрипки могут послушать музыкальные композиции в скрипичном исполнении Евгении Уфимцевой в 18:45. А уже в 19:15 выступит вокальный ансамбль ИрНИТУ «Пой, Frend!». И в заключение вечера состоится танцевальная программа «Индийский танец» от студентов ИГМУ. Кстати, на все вышеперечисленные мероприятия можно купить билет по Пушкинской карте.

Галерея Сибирского искусства

В Галерее сибирского искусства программа начнется в 17.00 и закончится только в 22.00. В здании на Карла Маркса, 23 иркутян ждут не менее интересные события. В рамках ночи можно будет попасть на дегустацию «Ужин на стене», поучаствовать в игре-бродилке «По следам Чиполино» и квесте «Влюбленные в искусство». Иркутский художник Анатолий Дмитраков проведет перфоманс «Музыкально-графический экспромт» в 17:00. А уже в 18.00 состоится спектакль «Беда от нежного сердца». Также с 18:30 до 19:30 можно воспользоваться услугами аквагримера.

Не забываем и про мастер-классы, которых, кстати, 20 мая пройдет всего два. Так, с 17:00 до 21:00 — сервировка стола по этикету «Вилка преткновения» и с 17:00-18:00 — создание портрета в технике аппликации «…И нос картошкой».

Также можно поучаствовать и в развлекательных играх. В 18:00 состоится интерактивная викторина «У самовара я и …». А в 19:00 квиз «Окунемся в масло».

Весь вечер, пока длится Ночь музеев в Иркутске 2023, в галерее будет звучать музыка. Так, В 17:00 состоится «Кастрюльный этюд» от авангардного музыкального коллектива «Квартет современной музыки». Также можно будет понаблюдать за музыкальным баттлом иркутских джазменов. Ну и куда без классики. В 20:00 пройдет концерт камерной музыки отечественных композиторов ХХ века «Ноктюрн для кларнета».

Усадьба Сукачева

Программа мероприятий на ночь музеев в Иркутске разнообразная. Так, в деревянной усадьбе на улице Декабрьских Событий,112 тоже состоится культурный вечер. Мероприятие начнется с квеста «Загадки старинной Усадьбы» в 17:00 и продлится до 23:00. Параллельно на центральной сцене состоится концертная программа современной хореографии и вокала. А в 17:30 начнется еще одна концертная программа от вокальной группы «Ритурнель», ДМШ №3, ДМШ №7. Также все желающие смогут послушать лекцию «Наставники и ученики художников эпохи Возрождения», которая начнется в 17:00 и закончится в 21:00. Ну и куда же без мастер-классов. Уроки по росписи (кофе, акварель, гуашь, пастель) начнутся в 17:00. А любители кино могут посетить кинозал «Просто про искусство». Для посещения будут работать и выставки: «Петра творенье», «Путешествие в Детство», «Вне времени», «Учить, любить, творить», «Обитатели микрокосмоса», «Моя Литва». И даже пару экскурсий проведут. Кроме этого, в парке усадьбы состоится дискотека.

Информационно-образовательный центр

Ночь музеев в Иркутске 2023 будет насыщенной. На Свердлова, 16 иркутянам предлагают пройти пару мастер-классов: для детей и взрослых «Акварельное волшебство» в 17:00, «Территория-Я» - арт-терапия в 18:30 и «Китайская живопись» в 18:30. Также все желающие могут посетить вечер фильмов об искусстве в 18:00 и полюбоваться выступлением хора «Сибиряне» в 18:00.

Дом-музей Волконских

В доме-музее Волконских по адресу переулок Волконских, 10 ночь музеев состоится 20 мая с 21:00 до 23:50. Мероприятие будет посвящено военной и мирной жизни гусар в целом и некоторым удивительным частным историям. Горожане, решившие посетить данное мероприятие, смогут увидеть театрализованное представление «Давным-давно» на летней сцене по мотивам фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также гостей ждут танцевальные и музыкальные номера, театрализованная интерактивная экскурсия по княжескому дому «О гусарах и гусарстве», игровая программа «Гусарские байки» с веселыми и познавательными конкурсами, играми, викторинами и множеством сюрпризов в обществе бравого гусара. Билет можно приобрести от 350 рублей.

Ледокол «Ангара»

Традиционно и музей ледокол «Ангара» присоединяется к акции Ночь музеев в Иркутске 2023, приглашая горожан в 17:00. В этом году состоится программа «В гостях у шкипера». Посетители услышат морские рассказы, флотские байки и историю назначения ледокола на озере Байкал. В роли рассказчика выступит действующий шкипер ледокола. Также все желающие смогут посетить выставку стрелкового оружия и военной амуниции и поучаствовать в мастер-классе по сборке-разборке оружия. Билет можно приобрести от 100 рублей.

Музей Валентина Григорьевича Распутина

В субботу, 20 мая, Ночь музеев в Иркутске 2023 начнется и в музее им. Распутина (Свердлова, 20) в 15:00 и продлится до 22:00. Программа пройдет под названием «В гостях у писателя». Жители Иркутска смогут принять участие в квесте «Писатели в музее» и экскурсии «Прогулки по вечернему Иркутску Валентина Распутина». Также вниманию гостей будет представлен литературно-музыкальный спектакль «Думы старухи Дарьи из деревни Матеры» по повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» в исполнении актрисы Ольги Шмидгаль и Иркутского ансамбля аутентичной музыки под руководством Александра Рогачевского, основателя проекта «Затопленные песни». Также посетителям предложат обойти с фонариком музей и разыскать цитату Валентина Распутина. Нашедшие, получат приз. Билет можно приобрести от 200 рублей.

Иркутский областной краеведческий музей им. Муравьева-Амурского

Здесь участников Ночи музеев в Иркутске 2023 ждут увлекательные мастер-классы и игры, они узнают о жизненном опыте известных личностей на экскурсиях и лекциях, расширят свои знания, приняв участие в викторинах и онлайн-тестах. Так, в отделе истории по адресу Карла Маркса, 2 гостям представят программу «В гостях у генератора идей» с 18:00 до 22:00. Посетителей ждет локация «Занимательная физика» (опыты на приборах), где Театр дядюшки Мокуса представит бусы Ньютона и камеру обскура, участники попробуют поносить воду в решете и левитирующий шарик, испытают себя на детекторе лжи. Все желающие также могут поучаствовать в мастер-классе под названием «Киноопыт» от киностудии «Матера». В локации «В гостях у музыканта» посетители получат опыт игры на струнных инструментах у артистов ансамбля народной песни «Исток». В программу также входят брейн-ринг «Знание — сила», а также занимательные игры ХХ века. Билет можно приобрести от 50 рублей.

Окно в Азию

Что еще обещает программа мероприятий на ночь музеев в Иркутске? В экспозиционном отделе «Окно в Азию» (3 Июля, 21) будет представлено мероприятие «В гостях у прошлого» с 17:00 до 22:00. Гостей познакомят с историей русской народной игрушки, а также смогут ее создать. Всех желающих ждет кураторская экскурсия доктора исторических наук «В гостях у старовера» по выставке «Старообрядчество — ларец традиций». Пройдет и авторская экскурсия «В гостях у ссыльного» по выставке «Скованные одной цепью» о ссылке и каторге в Сибирском регионе. Кроме того, состоится мероприятие «Как губернатор Муравьев стал графом Амурским». Также горожанам предложат принять участие в мастер-классе «Воссоздавая лица» и в игре «Вокруг археологии». Билет можно приобрести от 200 рублей.

В отделе природы (Карла Маркса, 11) сотрудники музея проведут программу «В гостях у птиц» с 16:00 до 22:00. Для гостей подготовлено несколько локация. Так, одна из них называется «От тираннозавра до петуха» — здесь можно будет узнать об общих признаках динозавров и птиц. Следующая локация - «Сокровищница музея». На ней можно познакомиться с музейными коллекциями XIX века из экспедиции известного географа, этнографа, исследователя и путешественника Григория Потанина. А в локации «В гостях у орнитолога» вам расскажут о видовом разнообразии птиц Иркутской области. В локации «Чей клюв лучше?» можно узнать об особенностях строения клювов у птиц и поиграть в тематические игры. Заключительной локацией станет «Сделай сам», где можно пройти мастер-классы по изготовлению сувениров из природных и традиционных материалов. Билет можно приобрести от 100 рублей.

Такова программа мероприятий на ночь музеев в Иркутске.