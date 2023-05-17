Международный фестиваль «Лукоморье на Байкале» состоялся в Иркутской области

Фото: Кирилл Шипицин / WEACOM.RU

В Приангарье состоялся Международный фестиваль «Лукоморье на Байкале». Для участия в мероприятии в село Савватеевка, где находится парк деревянной скульптуры, приехали 22 команды. В том числе мастера из Ханты-Мансийска, Якутии, Тывы и Кузбасса, также были зарегистрированы представители Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Иркутской области. Об этом сообщает WEACOM.RU.

Фестиваль провели впервые после трехлетнего перерыва, отмечают организаторы. В этот раз темой стало воплощение в дереве культурного и творческого национального достояния России и других стран. Под девизом «От героев былых времен» скульпторы изготавливали шедевры из ангарской сосны.

Победу одержали Александр Алферов и Александр Ивченко из Воронежа со скульптурой «Не все люди мерзавцы».

Напомним, долгожданное культурное событие пройдет в Иркутской области 20 мая. В этом году тема акции «Ночь музеев» - «История и истории». Гостям музеев предлагают экскурсии, концерты, театрализованные представления, квесты и мастер-классы. Многие мероприятия школьники и студенты смогут посетить бесплатно - по «Пушкинской карте». Афиша доступна по ССЫЛКЕ.