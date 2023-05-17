Закон об инвестиционной политике принят в Иркутской области

Закон об инвестиционной политике приняли депутаты регионального ЗакСобрания.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли региональный закон «об инвестиционной политике. Он предполагает заключение инвестиционных соглашений между уполномоченными органами и предпринимателями и поможет при реализации проектов. Закон устанавливает основные понятия, принципы инвестиционной политики, полномочия ЗС и правительства, формы поддержки бизнеса, а также регулирует другие вопросы в инвестиционной деятельности.

Спикер ЗС Александр Ведерников отметил, что законы об инвестиционной политике приняты во всех регионах России.

- Нельзя сказать, что принятый закон сразу создаст инвестиционный климат, но он необходим. Государство предоставляет поддержку, а бизнес - рабочие места, налоговые отчисления. Этот закон позволит закрепить эти отношение и защищает государство, а бизнесу гарантирует преференции, - сказал спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Закон устанавливает требования к инвестиционным соглашениям. В дальнейшем на их основании будет предоставляться поддержка. Так, оно должно содержать данные о размере капитальных вложений, сроки реализации проекта, объем налоговых платежей, количество рабочих мест, информацию о создании объектов социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры.