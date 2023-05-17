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НовостиОбщество17 мая 2023 6:32

Закон об инвестиционной политике принят в Иркутской области

Соответствующее решение принято на сессии ЗакСобрания
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Закон об инвестиционной политике приняли депутаты регионального ЗакСобрания.

Закон об инвестиционной политике приняли депутаты регионального ЗакСобрания.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли региональный закон «об инвестиционной политике. Он предполагает заключение инвестиционных соглашений между уполномоченными органами и предпринимателями и поможет при реализации проектов. Закон устанавливает основные понятия, принципы инвестиционной политики, полномочия ЗС и правительства, формы поддержки бизнеса, а также регулирует другие вопросы в инвестиционной деятельности.

Спикер ЗС Александр Ведерников отметил, что законы об инвестиционной политике приняты во всех регионах России.

- Нельзя сказать, что принятый закон сразу создаст инвестиционный климат, но он необходим. Государство предоставляет поддержку, а бизнес - рабочие места, налоговые отчисления. Этот закон позволит закрепить эти отношение и защищает государство, а бизнесу гарантирует преференции, - сказал спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Закон устанавливает требования к инвестиционным соглашениям. В дальнейшем на их основании будет предоставляться поддержка. Так, оно должно содержать данные о размере капитальных вложений, сроки реализации проекта, объем налоговых платежей, количество рабочих мест, информацию о создании объектов социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры.