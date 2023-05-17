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НовостиОбщество17 мая 2023 6:37

Главу комитета мэрии Братска наказали за срыв плана по расселению из аварийного жилья

На начало года не было расселено больше 50% владельцев аварийного жилья
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Главу комитета мэрии Братска наказали за срыв плана по расселению из аварийного жилья

Главу комитета мэрии Братска наказали за срыв плана по расселению из аварийного жилья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверила исполнение национального проекта «Жильё и городская среда». Правоохранители установили, что на начало текущего года комитетом по градостроительству администрации Братска из аварийного жилья не было расселено 445 человек или 51% от планируемого числа жителей. Таким образом, результативность программы оказалась сорвана.

- В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Руководителя комитета привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, комиссия по депутатской этике рекомендовала Законодательному Собранию Иркутской области прекратить полномочия депутата Андрея Левченко досрочно с 17 мая 2023 года. Это связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Ранее сына экс-губернатора признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.