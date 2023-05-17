Главу комитета мэрии Братска наказали за срыв плана по расселению из аварийного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверила исполнение национального проекта «Жильё и городская среда». Правоохранители установили, что на начало текущего года комитетом по градостроительству администрации Братска из аварийного жилья не было расселено 445 человек или 51% от планируемого числа жителей. Таким образом, результативность программы оказалась сорвана.

- В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Руководителя комитета привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, комиссия по депутатской этике рекомендовала Законодательному Собранию Иркутской области прекратить полномочия депутата Андрея Левченко досрочно с 17 мая 2023 года. Это связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Ранее сына экс-губернатора признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.