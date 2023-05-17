В Иркутской области приступили к подготовке к следующему отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутская область начала подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал заместитель министра жилищной политики и энергетики региона Евгений Ветров.

- В целях модернизации коммунальной инфраструктуры региону из федеральной казны на 2022-2024 годы был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит. Кроме того, в 2023-2024 годах область получит поддержку Фонда развития территорий. Запланированы на эти цели и средства областного бюджета, - отмечают в пресс-службе правительства Приангарья.

Эти средства пойдут на капитальный ремонт инженерных сетей протяженностью 178,9 км, что выше уровня 2022 года на 49%.

Напомним, прокуратура проверила исполнение национального проекта «Жильё и городская среда». Правоохранители установили, что на начало текущего года комитетом по градостроительству администрации Братска из аварийного жилья не было расселено 445 человек или 51% от планируемого числа жителей. Таким образом, результативность программы оказалась сорвана. Главу комитета оштрафовали.