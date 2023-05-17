В Иркутской области ограничат продажу алкоголя в дни проведения последних звонков в школах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области ограничена продажа алкогольной продукции. Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00 часов в даты проведения последних звонков. Даты определяют органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Ограничения не распространяются на объекты общественного питания, - говорят в правительстве.

Уточняется, что документ, определяющий даты проведения последних звонков в областной столице, сейчас находится на согласовании.

Уточняется, что за продажу алкоголя в дни запрета грозит штраф для должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что по материалам прокуратуры Иркутской области заведено уголовное дело о служебном подлоге при оплате работ по обустройству кладбища в Качугском районе.