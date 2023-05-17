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НовостиОбщество17 мая 2023 11:13

Подрядные организации продолжают устранять повреждения на дорогах Иркутска

Работы ведут круглосуточно
Елена СИНИЦА
Подрядные организации продолжают устранять повреждения на дорогах Иркутска

Подрядные организации продолжают устранять повреждения на дорогах Иркутска

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

По поручению мэра города Руслана Болотова во всех районах продолжают устранять повреждения дорожного полотна. Работы проводят струйно-инъекционным методом и асфальтовыми картами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Работы ведутся в круглосуточном режиме. Например, в ночь на 17 мая занимались восстановлением покрытия на улицах Карла Либкнехта, Старо-Кузьмихинская, в переулке Кооперативный, - поделился руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Кроме этого, в течение дня проведут работы на участках улиц Стасова, Карла Либкнехта, в проезде от Станиславского до Трудовой, на Маратовском кольце.

В этом году будут приведены в нормативное состояние 25 участков, уточнили специалисты администрации города.

Ранее сообщалось, что в Иркутске продолжается строительство трехэтажного учебного блока начальной школы № 75 на 200 мест на улице Академической.