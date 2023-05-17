Для наземного мониторинга лесных пожаров в Иркутской области установили 38 видеокамер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области в рамках системы раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной дозор» в зоне наземного мониторинга установлено 38 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Эти видеокамеры смогут выявить возгорания на начальной стадии, - говорит осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Он пояснил, что камеры устанавливают ориентировочно на высоте не менее 40 метров о земли. Эти устройства имеют обзор в 360 градусов, могут определить пожары еще на стадии дыма.

Затем информация в режиме онлайн поступает в Региональную диспетчерскую службу.

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