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НовостиОбщество17 мая 2023 12:08

В Бурятии изъяли и уничтожили почти 40 килограммов контрабандных яблок

Их уничтожили бульдозерами
Елена СИНИЦА
В Бурятии изъяли и уничтожили почти 40 килограммов контрабандных яблок

В Бурятии изъяли и уничтожили почти 40 килограммов контрабандных яблок

Фото: Андрей АБРАМОВ

Партия фруктов из Европы изъята и уничтожена бульдозерами на мусорном полигоне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

- Запрещенная продукция в России была выявлена во время проверки Россельхознадзора на одной из торговых баз, - сообщает СМИ.

В ведомстве пояснили, что хранить и реализовывать продукцию стран Евросоюза, не имея маркировочных знаков, запрещено в Российской Федерации. Такой запрет действует на основе указа президента страны, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в рамках системы раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной дозор» в зоне наземного мониторинга установлено 38 камер видеонаблюдения. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.