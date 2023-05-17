Психолог рассказала, какие книги читать, чтобы отдохнуть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для отдыха наиболее подходящим вариантом будут книги жанра «любовный роман» с простым сюжетом, детективы, а также произведения с различными описаниями, например, пейзажей. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала психолог Маргарита Алексеева. Эксперт отметила, что для досуга подходит именно легкая литература, а не сериал.

- Любовные романы в мягких обложках, с от начала до конца понятной сюжетной линией. Вторая категория — книги с развернутыми описаниям, например пейзажей. Это на 100% благоприятное воздействие на психику, - говорит Маргарита Алексеева.

Все эти картинки фактически мы будем представлять у себя в голове, что тоже пойдет на пользу, прокомментировала она.

Третья категория книг — книги, которые вы уже читали. Например, серия детективов. Перечитывание сюжета очень расслабляет, говорит психолог.

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