Арсенал оружия изъяли у бизнесмена в Иркутске. Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Арсенал оружия изъяли у бизнесмена в Иркутске во время расследования уголовного дела о контрабанде леса. Боеприпасы и винтовка с ружьями были обнаружены у предпринимателя во время обысков сотрудниками Иркутского линейного отделения МВД России на воздушном транспорте при участии СОБР Росгвардии. Разрешающих документов на хранение и приобретение у подозреваемого не было. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре.

- Изъяты почти 240 патронов различного калибра, два самодельных охотничьих патрона 12 калибра, нарезной ствол-вкладыш, два короткоствольных гладкоствольных стреляющих устройства, а также мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8М с затвором самодельного изготовления и охотничье гладкоствольное ружье 12 калибра, пригодные для стрельбы, - говорят полицейские.

Все это «богатство», как пояснил 52-летний сибиряк, досталось ему от умершего знакомого, который увлекался охотой. Передача «наследства» не была оформлена по закону. Да и хранить у себя мужчина все это не имел права.

За незаконное приобретение и хранение гладкоствольного оружия его привлекли к административной ответственности. Также начато расследование уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Владельца арсенала оставили на свободе под подпиской о невыезде.

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