Арт-объект в виде надписи «Глазково» установят на смотровой площадке в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Арт-объект в виде надписи «Глазково» планируют установить на смотровой площадке в районе рощи «Звездочка», что на пересечении улиц Звездинская и Челнокова. Трехметровые объемные буквы будут подсвечиваться прожекторами. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работе 10 июня, а сдать готовый объект до 30 июля 2023 года. Начальная цена контракта 4 033 333 рублей. Электронный аукцион продлится до 25 мая.

Напомним, в Иркутске продолжается строительство трехэтажного учебного блока начальной школы № 75 на 200 мест на улице Академической. Каркас здания в планах возвести до конца июля. После этого подрядчик займется внутренними работами и внешней отделкой. В планах завершить работы на объекте к концу декабря.