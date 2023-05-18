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НовостиОбщество18 мая 2023 8:14

В Иркутске в областной клинической больнице пройдут пожарно-тактические учения

Огнеборцы будут изучать конструктивные особенности зданий
Елена СИНИЦА
В Иркутске в областной клинической больнице пройдут пожарно-тактические учения

В Иркутске в областной клинической больнице пройдут пожарно-тактические учения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В социальных сетях жители Иркутска оставляют обеспокоенные комментарии, так как заметили много пожарных машин вблизи областной клинической больницы. В редакцию КП-Иркутск также поступили фото от читателей.

- Пожарно-тактические учения пройдут сегодня в областной клинической больнице в городе Иркутске. Начало в 14:30, - рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области в своих социальных сетях.

В ведомстве рассказали, что огнеборцы будут изучать конструктивные особенности зданий

с массовым пребыванием людей, взаимодействие с руководством при организации эвакуации персонала, пациентов, посетителей

Горожан попросили сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Ангарске сотрудники полиции помогли местному жителю вернуть деньги, которые пытались похитить мошенники. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.