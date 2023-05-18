В Иркутске в областной клинической больнице пройдут пожарно-тактические учения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В социальных сетях жители Иркутска оставляют обеспокоенные комментарии, так как заметили много пожарных машин вблизи областной клинической больницы. В редакцию КП-Иркутск также поступили фото от читателей.
- Пожарно-тактические учения пройдут сегодня в областной клинической больнице в городе Иркутске. Начало в 14:30, - рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области в своих социальных сетях.
В ведомстве рассказали, что огнеборцы будут изучать конструктивные особенности зданий
с массовым пребыванием людей, взаимодействие с руководством при организации эвакуации персонала, пациентов, посетителей
Горожан попросили сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в Ангарске сотрудники полиции помогли местному жителю вернуть деньги, которые пытались похитить мошенники. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.