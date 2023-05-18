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НовостиОбщество18 мая 2023 8:32

Поздравляем с днем рождения мэра Осинского района Виктора Мантыкова

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации района

Фото: пресс-служба администрации района

Сегодня, 18 мая, день рождения отмечает мэр Осинского района Виктор Мантыков.

От всей души поздравляем Вас, Виктор Михайлович, с этим замечательным праздником. За долгие годы плодотворной работы Вы зарекомендовали себя как опытный руководитель и талантливый организатор. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям!

С уважением, коллектив издательского дома «Комсомольская правда» в Иркутске.