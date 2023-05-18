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НовостиОбщество18 мая 2023 9:04

В Иркутске последние звонки пройдут 20, 22 и 23 мая

В этом году 11-й класс окончат 3793 школьника
Елена СИНИЦА
В этом году 11-й класс окончат 3793 школьника

В этом году 11-й класс окончат 3793 школьника

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Последние звонки в областном центре пройдут 20, 22 и 23 мая. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

-В этом году 11-й класс окончат 3793 школьника. Основной период сдачи единого государственного экзамена для них пройдёт с 26 мая по 1 июля. Всего на итоговую аттестацию зарегистрировались 4663 человека, - говорят в администрации города.

Интересно, что на этот раз в качестве предметов, необходимых для поступления в вузы, лидируют профильная математика, обществознание и информатика.

Также известно, что для девятиклассников линейки запланированы с 20 по 23 мая. Всего их в областном центре в этом году 7616 человек. Сдача экзаменов стартует с 24 мая.

Ранее сообщалось, что в Ангарске сотрудники полиции помогли местному жителю вернуть деньги, которые пытались похитить мошенники. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.