В Иркутске на улице Петрова с 23 мая временно перекроют движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта по улице Петрова в Иркутске будет перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-С 08.00 23 мая до 20.00 30 августа будет закрыто движение транспорта по улице Петрова от дома № 36 до пересечения с Шевцова, - говорят в администрации города.

С 08.00 23 мая до 20.00 15 октября 2023 года закроют движение по Петрова от пересечения с Шевцова до пересечения с улицей Вагина.

Движение по Шевцова будет осуществляться в обычном режиме. Ограничение связано со строительством тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что последние звонки в областном центре пройдут 20, 22 и 23 мая. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.