В Иркутске 18 мая на станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги вспыхнул пожар
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В четверг, 18 мая, вечером в Иркутске на станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги произошел пожар. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций Иркутской области.
-Сигнал о возгорании поступил в 17.49. Выяснилось, что горит вагон с лесоматериалом. К месту происшествия направили два пожарных расчета, - говорят в МЧС.
Известно, что после того, как была отключена электроэнергия, огнеборцы начали тушить пожар. Уже в 19.40 он был локализован.
Сейчас продолжается ликвидация открытого горения. На место прибыл пожарный поезд со станции Иркутск-Сортировочный.
Уточняется, что на движении поездов инцидент не сказывается. По информации пресс-службы ВСЖД, для расследования происшествия создана специальная комиссия.
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