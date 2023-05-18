В Иркутске 18 мая на станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги вспыхнул пожар Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В четверг, 18 мая, вечером в Иркутске на станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги произошел пожар. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

-Сигнал о возгорании поступил в 17.49. Выяснилось, что горит вагон с лесоматериалом. К месту происшествия направили два пожарных расчета, - говорят в МЧС.

Известно, что после того, как была отключена электроэнергия, огнеборцы начали тушить пожар. Уже в 19.40 он был локализован.

Сейчас продолжается ликвидация открытого горения. На место прибыл пожарный поезд со станции Иркутск-Сортировочный.

Уточняется, что на движении поездов инцидент не сказывается. По информации пресс-службы ВСЖД, для расследования происшествия создана специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что житель Иркутска хотел купить мотовездеход за 1,7 миллиона рублей, но стал жертвой мошенников.