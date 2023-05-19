Погода в Иркутске 19 мая 2023: прогноз синоптиков Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 19 мая 2023, как и обещали синоптики, не подарит горожанам теплого дня. В городе сегодня осадки и температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы даже в дневные часы. Воздух сегодня прогреется только до +5…+7 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 19 мая 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 19 мая 2023 будет облачной с дождем и мокрым снегом, - говорят метеорологи. – К тому же в городе дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с и порывами до 15-20 м/с.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме - 722 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха повышенная – 79%. Кстати, синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется тепло - подробности.

Погода в Иркутской области 19 мая также облачная, местами дожди, местами с мокрым снегом. Сильные осадки прольются в Слюдянском районе. Порывы ветра в районах могут достигать 22 м/с. Днем столбики уличных термометров в регионе покажут +12…+17. Но, если небо закроют облака, выше +6…+11 градусов ждать не стоит. Холоднее всего в пятницу в южных, центральных и верхнеленских районах, там до +5…+10, а местами и вовсе температура ниже нуля на пару градусов.