Три лесных пожара на площади в 32.5 га потушили в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Приангарье за минувшие сутки потушили три пожара на землях лесного фонда. Один из них был найден и ликвидирован в тот же день – это возгорание на площади в семь гектаров в Тулунском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
- Впервые в этом году предположительная причина этого пожара – гроза, - говорят специалисты.
Остальные же два пожара были обнаружены еще 17-го мая. Их общая площадь составила 25.5 гектаров. Находились очаги в Зиминском и Братском районах. Всего в тушении пламени накануне принимали участие больше семидесяти человек на 21 спецмашине.
И, кстати, в регионе утром 19 мая нет ни одного лесного пожара.
Отметим, что накануне стало известно, когда будет закончен ремонт асфальтового покрытия на плотине ГЭС в Иркутске. Работы там начнутся в ближайший понедельник, 22 мая - подробности.
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