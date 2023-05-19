В Иркутской области с 7 по 13 августа пройдет форум «Белорусы мира на Байкале» Фото: Иван Макеев

16 мая в пресс-центре «Байкал 24» состоялась презентация форума «Белорусы мира на Байкале». Само мероприятие в Иркутской области запланировано с 7 по 13 августа 2023 года.

-Это будет уже четвертый форум. До этого он проходил в 2015, 2017 и 2021 годах. Мероприятие собирало сотни гостей из разных регионов страны и Беларуси, - рассказала председатель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Прибайкалья» Алена Сипакова

Со слов организаторов форума «Белорусы мира на Байкале» для местных жителей региона и его гостей проведут мастер-классы по изготовлению белорусского костюма, проведут концерт. Также в планах белорусские практики и конференция «Проблемы сохранения историко-культурного наследия белорусов. Пути решения».

Ранее сообщалось, что в Иркутске в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 27 мая состоится ежегодная акция «Библионочь».