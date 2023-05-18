В Иркутске в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 27 мая 2023 года пройдет «Библионочь» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 27 мая состоится ежегодная акция «Библионочь». Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

-В планах экскурсии, чтения, встречи, интеллектуальные игры, квест мастер-классы и выставки, - говорят в учреждении.

Известно, что акция будет проводиться под названием «Школа капитанов». Помимо этого, в честь 120-летия писателя и поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского также состоится мероприятие.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 мая, вечером в Иркутске на станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги произошел пожар. Об этом рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций региона.

К сожалению, есть и пострадавшие - один мужчина. Сейчас он находится в больнице, говорят в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.