МЧС Иркутской области предупредил о заморозках до -6° в регионе 20-22 мая 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20-22 мая местами в северных, западных и центральных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

-Так, 20 мая жителей региона ждут порывы ветра до 20 м/с, в южной части области возможны сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. Может даже установиться временный снежный покров, - говорят в МЧС.

20-22 мая местами по области ожидаются заморозки -1,-6°. Что касается территорий вблизи озера Байкал, то также возможны дождь и мокрый снег.

Помимо этого, сообщается, что ветер северо-западный ночью 16-21 м/с, местами порывы до 26-31 м/с, днём - 12-17 м/с, местами порывы до 22-27 м/с.

Ранее сообщалось, что состоялась презентация форума «Белорусы мира на Байкале». Само мероприятие в Иркутской области запланировано с 7 по 13 августа 2023 года.