Иркутская область стала лидером по инвестиционной активности среди регионов страны Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Эксперты Фонда развития гражданского общества проанализировали инвестиционную среду регионов России. Как итог, Иркутская область заняла первое место и стала абсолютным лидером среди субъектов России. Кроме того, регион оказался в топ-5 по динамике инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-За минувший год объем инвестиций в основной капитал региона составил 833,68 млрд рублей. Это на 38% выше, чем в 2021 году, - рассказывают в правительстве.

Как итог, Иркутская область по итогам 2022 года заняла 1-е место среди регионов СФО и 7-е место среди всех субъектов страны.

В целом по стране в 2022 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 4,6 трлн рублей, в сравнении с 2021 годом.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 мая, состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации в Иркутске.