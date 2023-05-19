Жители Иркутска покупают в "Слате" 3 тысячи кг полуфабрикатов в месяц

“Слата” рассказала о том, какие полуфабрикаты покупатели любят больше всего. Фото: ООО «Маяк»

Каждый месяц покупатели в супермаркетах “Слата” приобретают 58 тысяч блинов, 12 тысяч куриц-гриль и 3 тысячи килограмм полуфабрикатов. Все это производится в собственном пельменном цеху торговой сети.

Так, через руки поваров «Слаты» в сутки в среднем проходит 600 кг мяса, а на полках оказывается около 25 тысяч пельменей и вареников. Они готовят пять видов полуфабрикатов: пельмени «Любимые», «Вкусные» и «По-домашнему», а также вареники с картофелем и с творогом. Причем наибольшей популярностью пользуются пельмени “По-домашнему”. Говорят, скоро появятся новинки!

Кстати, работникам пельменного цеха не приходится лепить полуфабрикаты в ручную. Процесс практически полностью автоматизирован: за лепку, заморозку и фасовку отвечает современное производственное оборудование. Поварам требуется лишь приготовить фарш и тесто, а после загрузить все в машину для лепки. После готовые пельмешки и вареники попадают на конвейерную ленту, на которой проходят шоковую заморозку и фасовку.

Здесь же, в пельменном цеху, готовят заготовки для куриц-гриль - до 1,5 тонн! Маринуют тушки, бедра, голени и крылышки, которые потом отправляются в магазины. Любопытно, что больше всего любителей гриля живет Первомайском и Ново-Ленинском районах Иркутска.

Еще один безоговорочный хит - знаменитые фирменные блинчики «Слаты». За прошлый год их съели почти миллион штук! Тесто готовится так же в пельменном цеху и потом разливается по специальным контейнерам для магазинов - около 350-400 килограмм ежедневно. Пройти мимо, когда их жарят в магазине, просто невозможно!