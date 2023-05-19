В Иркутске из микрорайона Славный с 15 мая 2023 года запустили школьный автобус Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 15 мая запустили школьный автобус, который возит на занятия учащихся гимназии № 1, проживающих в садоводствах по Плишкинскому тракту и в микрорайоне Славный. Об этом сообщили в администрации города.

-Автобус отправляется два раза в день - в 07.30 от остановки СНТ «Пилот», в 13.10 – от учебного учреждения, - говорят в пресс-службе администрации Иркутска.

Это микроавтобус, рассчитанный на 20 посадочных мест. Уточняется, что автобус выделили еще в 2022 году, но потребовалось время для того, чтобы поставить его на учет и получить все необходимые лицензии.

Что касается остановок, то проверено их состояние, установлены дорожные знаки «Дети» и «Ограничение максимальной скорости».

Ранее сообщалось, что Эксперты Фонда развития гражданского общества проанализировали инвестиционную среду регионов России. Как итог, Иркутская область заняла первое место и стала абсолютным лидером среди субъектов России.