В Иркутске 20 мая 2023 года из-за забега «Зеленый марафон» ограничат движение транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске 20 мая состоится очередное спортивное мероприятие. На этот раз речь о забеге «Зеленый марафон». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Так, 20 мая из-за проведения забега «Зеленый марафон» планируется ограничить движение транспорта в областной столице, - говорят в пресс-службе иркутской мэрии.

По имеющейся информации, с 10.30 до 12.00 будет перекрыт участок улицы Красного Восстания от бульвара Гагарина до 3-го Июля. Также автомобилистам придется на время забыть про проезд через бульвар Гагарина от Карла Маркса до Кожова.

В связи с выше названными ограничениями водителей просят заранее спланировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что подрядные организации занимаются ремонтом проездов к учреждениям социальной сферы по распоряжению Сергея Серебренникова. С подробностями вы можете ознакомиться по выше указанной ссылке.