В Братске Иркутской области из-за "последних звонков" не будут продавать алкоголь 20 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Братске Иркутской области 20 мая из-за дня "Последнего звонка" будет запрещена реализация алкогольной продукции. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-Продажу алкоголя приостановят 20 мая с 08.00 до 23.00,- сообщает СМИ.

Также известно, что за тем, как соблюдается запрет, будут следить сотрудники полиции и местной городской администрации.

Отметим, что в случае нарушения ограничительных мер предусмотрены изъятие алкогольной продукции, а также административное наказание - штраф.

При этом ограничение не распространяется на бары и предприятия общественного питания.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 20 мая состоится очередное спортивное мероприятие. На этот раз речь о забеге «Зеленый марафон». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробнее о том, где именно горожанам не удастся проехать, вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.