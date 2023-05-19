В Иркутске на фасаде школы №64 открыли мемориальную доску участнику СВО Ивану Гарбузову Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске состоялось открытие мемориальной доски участнику специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества Ивану Гарбузову. Меморальная доска появилась на фасаде школы №64 - здесь учился военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения героям. Наши бойцы – наследники поколения победителей. Сейчас они продолжают бороться за независимость, правду и справедливость. Иван Гарбузов – один из таких смелых и самоотверженных людей, которые встали на защиту Родины, - прокомментировал глава города Иркутска Руслан Болотов.

Известно, что в вооруженных силах Российской Федерации Иван Гарбузов служил в качестве механика-водителя боевой машины пехоты.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Братска Иркутской области начали ремонтировать проезд к школе №1. На этом участке работу ведут 10 человек и четыре единицы техники.