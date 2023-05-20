Следком обвиняет сотрудников мэрии Усолья-Сибирского в халатности Фото: Иван МАКЕЕВ

В отношении сотрудников администрации Усолье-Сибирского заведено уголовное дело о халатности. Это связано с крупным пожаром, из-за которого 9 мая на территории города пострадали три садоводства и летний лагерь. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону.

- Вопреки требованиям закона органами местного самоуправления своевременно не обеспечивалось выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, в том числе уборка мусора, сухой растительности, покос травы, прокладка противопожарной минерализованной полосы, иных противопожарных барьеров, - отмечают в ведомствах.

По мнению правоохранителей, именно это стало причиной распространения огня, уничтожившего 64 дома и постройки, а также перехода пламени с территории города на земли лесного фонда. Как итог: причинен ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Напомним, по предварительным данным, среди потерпевших не было зарегистрировано сибиряков, живущих в садоводствах круглогодично. У каждого из них имеется крыша над головой. Однако среди потерявших дачи числятся члены семей участников СВО. К счастью, в пожаре никто не получил ожогов и травм.