Полиция Иркутска разыскивает водителя Infiniti FX35, устроившего ДТП с пострадавшими Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ночь на 20 мая произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Байкальской и Седова в Иркутске. Столкнулись две иномарки: Infiniti FX35 и Nissan Teana. Водитель и пассажир последней были госпитализированы с травмами. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- По предварительной информации, водитель Infiniti FX35, следовавший со стороны Академического моста, не пропустил автомобиль Nissan Teana, который двигался по улице Седова со стороны Волжской, - рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир седана пострадали. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель кроссовера с места случившегося скрылся. Полицейские устанавливают личность беглеца и призывают его самостоятельно явиться в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений. Организовано административное расследование.

Напомним, плачущую двухлетнюю девочку обнаружили сотрудники транспортной полиции в аэропорту Иркутска. Малышка стояла на входе № 1 аэровокзала внутренних авиалиний совершенно одна, никого из родных не было рядом.